El San Francisco FC gana el Derbi Chorrerano al CAI con presencia de Falcao

El San Francisco FC mostró autoridad y venció 2-1 al CAI en la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez con la presencia de Radamel Falcao y Fredy Guarín.

Radamel Falcao recibió un homenaje previo al partido donde le obsequiaron una camiseta del San Francisco FC con la número 10 y además estuvo en uno de los palcos observando el partido.

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Con casa llena el San Francisco FC gana el Derbi

Los monjes abrieron el marcador con gol de Keny Bonilla, pero Ángel Valverde silenció el estadio por unos momentos al empatar el encuentro.

En la segunda mitad, el rojo se mostró aún más superior y nuevamente Bonilla apareció para marcar el segundo, tres goles que no decepcionaron en La Chorrera que aprovechó la visita del "Tigre".

Los Monjes siguen en buen momento de la mano de Jorge Dely Valdés, quién se muestra contento, pero aún sabe que le queda mucho por trabajar, mientras que el CAI sigue sin sumar victorias en este torneo.

Radamel Falcao se retiró en los últimos minutos del partido junto a su amigo, el presidente del club.