SERIE DEL CARIBE KIDS Béisbol -  11 de agosto de 2026 - 08:19

Serie del Caribe Kids 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 1

Repasa la tabla de posiciones de la Serie del Caribe Kids 2026 luego que se disputara la primera jornada del torneo.

Serie del Caribe Kids: Tabla de posiciones tras la jornada 1

Serie del Caribe Kids: Tabla de posiciones tras la jornada 1

FOTO / @beisboldecaribe

Repasa la tabla de posiciones de la Serie del Caribe Kids 2026 luego que se disputara la primera jornada del torneo, evento que se puede apreciar en Panamá por la señal de ÚNICOS.

República Dominicana con una excelente labor monticular de Yemmy Marero para vencer 5-2 a Panamá.

México Verde, representado por Jaguares de Nayarit, derrotó 12-0 a Puerto Rico en el partido que cerró la jornada inaugural de la III Serie del Caribe Kids, que se disputa en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

Tabla de posiciones en la Serie del Caribe kids

Jugados - Ganados - Perdidos

  1. México Verde 1 - 1 - 0
  2. República Dominicana 1 - 1 - 0
  3. Panamá 1 - 0 - 1
  4. Puerto Rico 1 - 0 - 1
  5. México Rojo 0 - 0 - 0
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