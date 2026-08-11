Serie del Caribe Kids 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 1

Serie del Caribe Kids: Tabla de posiciones tras la jornada 1 FOTO / @beisboldecaribe

Repasa la tabla de posiciones de la Serie del Caribe Kids 2026 luego que se disputara la primera jornada del torneo, evento que se puede apreciar en Panamá por la señal de ÚNICOS.

República Dominicana con una excelente labor monticular de Yemmy Marero para vencer 5-2 a Panamá.

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