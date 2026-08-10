Serie del Caribe Kids 2026: Panamá cae ante República Dominicana

La favorita R epública Dominicana se apoyó en una poderosa ofensiva y una excelente labor monticular de Yemmy Marero para vencer 5-2 a Panamá y conseguir su primera victoria en la jornada inaugural de la III Serie del Caribe Kids 2026 , que se disputará hasta el próximo domingo en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, de esta ciudad.

La victoria se la acreditó Yemmy Marrero quien lanzó 5 entradas sin hits y 7 ponches, mientras Cristian Cedeño cargó con el revés en un partido donde hubo jonrones para los dominicanos Nolbys Marcos y Daniel Paniagua.

Los quisqueñanos abrieron el marcador en la parte alta del segundo capítulo sin conectar de hit. El abridor Cristian Cedeño inició la entrada otorgando base por bolas a Yemmy Marrero, quien avanzó a segunda por wild pitch. Luego de ponchar a Enderson Rodríguez, Cedeño golpeó con un lanzamiento a Daniel Paniagua y concedió boleto a Hansel Espinal, lo que provocó su salida del partido.

El derecho Luis Urriola entró en su lugar, pero no pudo evitar que un rodado de Dylan Genao a segunda base impulsara a Marrero con la primera carrera del juego.

Las carreras que inclinaron definitivamente la balanza a favor de los bimonarcas de la Serie del Caribe Kids llegaron en el tercero, luego de que el juego estuviera detenido durante casi una hora a causa de la lluvia.

Ante el propio Urriola, los dirigidos por Wellington Castillo fabricaron un racimo de cuatro carreras al combinar sendos jonrones de loa y mencionados Nolbys Marcos y Daniel Paniagua, cada uno con un compañero en circulación.

Las carreras de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026

Panamá, que llegó al capítulo final sin hits ni carreras, marcó sus dos rayitas frente al relevista Isaac Brito cuando combinó base por bolas a Thiago Serracín, doblete de Noah Arauz y rodado de Kendrik Salinas que impulsó a Serracín, mientras Arauz anotó más tarde impulsado por Armando Stanziola.

En su segunda salida mañana martes, República Dominicana enfrentará a México Verde, mientras Panamá tendrá fecha libre.

Hoy a segunda hora, luego de la ceremonia de inauguración, se jugará el partido entre México Verde, representando por Tomateros de Culiacán y Puerto Rico.

FUENTE: Prensa CBPC