Copa Centroamericana 2026: Mario Méndez valora la experiencia de su plantel

El CD Plaza Amador panameño y el Xelajú guatemalteco se enfrentarán este martes (7:00 pm) con la necesidad de sumar tres puntos para conservar la posibilidad de avanzar a la segunda ronda de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf desde el Grupo A, que lidera el Alajuelense costarricense.
Xelajú aún no ha sumado en su única salida y ocupa el último puesto. También con 3 puntos en 2 salidas, pero en el segundo puesto, marcha el Diriangén nicaragüense.
Palabras de Mario Méndez - Copa Centroamericana 2026
"Tenemos jugadores con mucha experiencia, que han estado en el extranjero y han sido selección nacional, creo que eso te da una plantilla sólida y con mucha experiencia", dijo el técnico plazino
Para finalizar, dijo que todos sus jugadores están preparados y que deben respetar al rival que tendrán en este tercer choque.
FUENTE: EFE