Copa Centroamericana 2026: Mario Méndez valora la experiencia de su plantel

El CD Plaza Amador panameño y el Xelajú guatemalteco se enfrentarán este martes (7:00 pm) con la necesidad de sumar tres puntos para conservar la posibilidad de avanzar a la segunda ronda de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf desde el Grupo A, que lidera el Alajuelense costarricense.

El partido en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá, pondrá cara a cara a un equipo local que suma 3 puntos de 6 posibles tras vencer al Luis Ángel Firpo salvadoreño y ocupa el tercer puesto.

Nuestro DT Mario Méndez y nuestro centrocampista Anel Ryce, atendieron esta tarde a los medios de comunicación, previo a la Jornada 3 de @TheChampions pic.twitter.com/tW0GSZGOIS

Xelajú aún no ha sumado en su única salida y ocupa el último puesto. También con 3 puntos en 2 salidas, pero en el segundo puesto, marcha el Diriangén nicaragüense.

Palabras de Mario Méndez - Copa Centroamericana 2026

"Tenemos jugadores con mucha experiencia, que han estado en el extranjero y han sido selección nacional, creo que eso te da una plantilla sólida y con mucha experiencia", dijo el técnico plazino

Para finalizar, dijo que todos sus jugadores están preparados y que deben respetar al rival que tendrán en este tercer choque.

FUENTE: EFE