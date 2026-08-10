FUTBOL Fútbol -  10 de agosto de 2026 - 17:24

Colombia suspende el fútbol tras terremoto que afectó varias ciudades

El fútbol para un día en Colombia por terremoto que afectó de gran manera a varias ciudades del país sudamericano.

Colombia suspende el fútbol tras terremoto que afectó varias ciudades

Colombia suspende el fútbol tras terremoto que afectó varias ciudades

FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Los partidos de la Liga profesional de fútbol en Colombia, de su Torneo de Ascenso y del torneo femenino que debían jugarse este lunes y el martes han sido aplazados un día como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que ha causado destrucción y al menos 20 muertos en varias ciudades del país.

Comunicado de la Primera División de Colombia

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó este lunes en un comunicado su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico y anunció el aplazamiento de la programación de los partidos por "el bienestar y la seguridad" de hinchas, futbolistas y demás personas involucradas en el desarrollo de los torneos oficiales.

La entidad explicó que los partidos previstos se jugarán un día después de la fecha original, en los mismos horarios previstos inicialmente.

"Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios", precisó la Dimayor en un comunicado.

"Desde la Dimayor, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho", puntualiza la información.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá gana la medalla de Bronce

Panamá Sub-21 vs Colombia: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en fútbol

Recomendadas

Últimas noticias