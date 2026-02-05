Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

SERIE DE LAS AMÉRICAS Béisbol -  5 de febrero de 2026 - 08:44

Del 5 al 13 de febrero, el Estadio Monumental Simón Bolívar se convierte en el epicentro del béisbol con la Serie de las Américas 2026 donde estará Panamá.

Del 5 al 13 de febrero, el Estadio Monumental Simón Bolívar se convierte en el epicentro del béisbol con la Serie de las Américas 2026 donde estará Panamá representada por las Águilas Metropolitanas.

El torneo inicia su fase de todos contra todos. Los cuatro primeros de la tabla clasifican a las semifinales, con cruces preestablecidos: 1º vs 4º y 2º vs 3º. A partido único, se definen los finalistas, el tercer puesto y el posterior campeón.

Equipos participates

  • Por Venezuela: Navegantes del Magallanes
  • Por Panamá: Águilas Metropolitanas
  • Por Nicaragua: Leones de León
  • Por Colombia: Caimanes de Barranquilla
  • Por Argentina: Club Daom
  • Cuba
  • Curazao

Partidos para hoy en la Serie de las Américas 2026

  • Argentina (Club Daom) vs Curazao a 12:30 P.M.
  • Nicaragua (Leones de León) vs Colombia (Caimanes de Barranquilla) a las 3:30 P.M.
  • Panamá (Águilas Metropolitanas) vs Venezuela (Navegantes del Magallanes) a las 6:30 P.M.
