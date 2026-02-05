Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

Del 5 al 13 de febrero, el Estadio Monumental Simón Bolívar se convierte en el epicentro del béisbol con la Serie de las Américas 2026 donde estará Panamá representada por las Águilas Metropolitanas.

El torneo inicia su fase de todos contra todos. Los cuatro primeros de la tabla clasifican a las semifinales, con cruces preestablecidos: 1º vs 4º y 2º vs 3º. A partido único, se definen los finalistas, el tercer puesto y el posterior campeón.