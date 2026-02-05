Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

Del 5 al 13 de febrero, el Estadio Monumental Simón Bolívar se convierte en el epicentro del béisbol con la Serie de las Américas 2026 donde estará Panamá representada por las Águilas Metropolitanas.
Equipos participates
- Por Venezuela: Navegantes del Magallanes
- Por Panamá: Águilas Metropolitanas
- Por Nicaragua: Leones de León
- Por Colombia: Caimanes de Barranquilla
- Por Argentina: Club Daom
- Cuba
- Curazao
Partidos para hoy en la Serie de las Américas 2026
- Argentina (Club Daom) vs Curazao a 12:30 P.M.
- Nicaragua (Leones de León) vs Colombia (Caimanes de Barranquilla) a las 3:30 P.M.
- Panamá (Águilas Metropolitanas) vs Venezuela (Navegantes del Magallanes) a las 6:30 P.M.