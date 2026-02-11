FÚTBOL Fútbol Internacional -  11 de febrero de 2026 - 17:59

El Inter Miami anunció nueva fecha de gira en Puerto Rico

Inter Miami cambia la fecha de la gira en Puerto Rico luego de la lesión que sufrió Lionel Messi y que pidió disculpas en un video.

Inter Miami CF anunció hoy una actualización del Champions Tour, con el partido final de la gira de 2026 pospuesto hasta el 26 de febrero.

El Club, en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, considera que cambiar el horario del partido permitirá una mejor experiencia para los aficionados puertorriqueños. El partido se jugará a las 7 p. m. ET (8 p. m. hora local) en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, y el rival será Independiente del Valle.

“Desafortunadamente, sentí unas molestias musculares en el último partido, pero teníamos muchas ganas de verte, así que, junto con el club, trabajamos para encontrar una fecha alternativa para poder viajar y jugar en Puerto Rico”, dijo el capitán del Inter Miami CF, Leo Messi. “Sabemos la emoción y las ganas que tienen de ver un partido del Inter Miami, y será muy especial poder verlo pronto”.

Las entradas para el partido seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Si no pueden asistir al partido en la nueva fecha, podrán solicitar un reembolso a través de https://www.ticketera.com/contactanos .

La Clínica Juvenil Internacional de la Fundación Inter Miami CF de mañana se llevará a cabo según lo programado y los entrenadores de la Academia Inter Miami CF ya llegaron a Puerto Rico para esta ocasión trascendental y están emocionados de brindarles a 40 niños desfavorecidos una experiencia única.

El Entrenamiento Abierto, programado originalmente para mañana, también se reprogramará y ahora tendrá lugar el miércoles 25 de febrero. Las entradas para este evento seguirán siendo válidas

