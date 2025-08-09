Serie Mundial Junior: Pequeñas Ligas de Antón caen en la final internacional

La novena de las Pequeñas Ligas de Antón, representante de Panamá y Latinoamericana en la Serie Mundial Junior (13-14 años) de Pequeñas Ligas perdió por blanqueada ante China Taipéi (Asia Pacific) 9 - 0 en la Final Internacional en Taylor, Michigan.

Cheng En, Liao, Chang Ruei, Chen, Lei, Lin y Cheng Hao, Liao mantuvieron a raya a la ofensiva panameña donde destacó Yasset Castrellón con dos imparables en dos turnos, Fabricio Hernández de 1-1 con una base por bolas.

La derrota fue para el abridor Ariel Albaez que lanzó 3 entradas de 7 hits, 4 carreras, 4 bases por bolas y ponchó a dos. Diego Camargo lanzó 2 entradas de 3 hits, 5 carreras, 3 bases por bolas y ponchó a 2. Carlos Aragón controló la ofensiva asiática al lanzar las últimas dos entradas en blanco con 2 bases por bolas y 2 ponches.

Panamá ahora disputará el partido por el tercer lugar este domingo 10 de agosto. Su rival será el perdedor del partido entre Texas y Georgia.