Kike Hernández no estará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El pelotero puertorriqueño Enrique Kike Hernández , quien recientemente ganó su tercera Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, anunció este sábado que no podrá jugar con Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial de Béisbol tras someterse a una operación en el codo derecho.

"Mi gente de Puerto Rico; con dolor en el alma les tengo que dejar saber que no voy a poder cumplir mi sueño de jugar el clásico en mi tierra!", expresó Hernández en su cuenta de Instagram, donde incluye una foto tras la cirugía y otra de cómo tenía su codo durante la recién culminada postemporada de Grandes Ligas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según explicó Hernández, en su operación del viernes, los médicos le tuvieron que reparar el músculo extensor del codo, pues sufrió un desgarre en mayo pasado, y aún así siguió jugando "con ganas de repetir como campeón de la Serie Mundial".

Kike Hernández se perderá el Clásico Mundial

No obstante, este le causó que el músculo se desprendiera del hueso.

"La rehabilitación no me permitirá estar listo a tiempo para ponerme el uniforme con Puerto Rico en el pecho. Espero que entiendan. LOS AMO!", resaltó.

Por su parte, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, sostuvo que la exclusión de Hernández "es una baja brutal para nuestro equipo".

"Sabemos que Kike es un gran jugador y un gran compañero de equipo. Le deseo una pronta recuperación", indicó Molina, quien repetirá como mánager de la novena en el torneo mundialista por segunda ocasión.

Mientras, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, expresó que "recibimos con tristeza la noticia de que Enrique 'Kike' Hernández no podrá estar disponible para el Clásico Mundial de Béisbol 2026".

"Sabemos cuánto anhelaba representar a Puerto Rico en su país, frente a nuestra gente. Le deseamos una pronta y completa recuperación. Lo más importante es su salud, y confiamos en que pronto regresará al terreno", destacó.