Williamsport 2025: México deja tendido en el terreno a Panamá para eliminarlos

Las Pequeñas Ligas de Vacamonte (Panamá) cayó 2-1 ante México en partido de eliminación de La Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025.

México tomó ventaja en la misma primera entrada, aprovechando los errores de Emanuel Flores en el campo corto para que con las bases llenar y dos out, Xavier Nolasco conectara imparable remolcador ante los envíos del abridor panameño Dylan Aguilera para traer al plato a Ian Cano.

El abridor panameño Dylan Aguilera lanzó 4 entradas, permitió 2 hits, 1 carrera (sucia), 1 base por bolas y ponchó a 6. De relevo trabajó Alvis Arauz la quinta entrada que con bases llenas logró evitar que México aumentara la ventaja. En la parte baja de la sexta entrada no logró detener la ofensiva mexicana y cargó con la derrota.

Panamá lo empató en la sexta

En la sexta entrada y con dos out, llegó el empate de Panamá, en un batazo hacia la tercera base de Isaac Dufau, llegó a salvo a primera por error en el tiro de brandon Acevedo y posteriormente llegó a tercera. Eric Rodríguez anotó desde segunda base luego que llegara a base por toque.

Gregorio Madrid, abridor mexicano lanzó la ruta completa de seis entradas, permitió 3 imparables, 1 carrera (sucia). 1 base por bolas y ponchó a 9.

En la parte baja de la sexta entrada Xavier Nolasco volvió a producir con un imparable al jardín izquierdo para remolcar a Iker Castañeda.