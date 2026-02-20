Anthony Joshua ya tiene plan para volver al cuadrilátero, según informes

El británico peso pesado Anthony Joshua planea volver al ring en el presente año 2026, luego de vivir complicados momentos debido a un accidente automovilístico que le quitó la vida a dos de sus amigos.

Eddie Hearn, promotor del ex campeón originario de Watford, Hertfordshire habló de la vuelta al ring de su protegido, 52 días despues del accidente.

La vuelta de Anthony Joshua

"Originalmente, el plan para AJ era que peleara en marzo y luego contra Tyson Fury en agosto. Eso no va a suceder. No peleará contra Tyson Fury próximamente. Creo que regresará a finales del verano, pero físicamente aún no está en condiciones de regresar al campamento", mencionó el reconocido promotor de 46 años de edad nacido en el municipio de Inglaterra, Dagenham.

"Estoy planeando, pero él solo está descansando y preparándose. Así que, por mi parte, estoy considerando opciones para que vuelva al ring en julio, pero solo sabremos si es una posibilidad real cuando regrese al campamento, lo que espero que sea en las próximas semanas o un mes. Creo que cada pelea es peligrosa, después de lo que ha pasado", añadió.

"Estamos abiertos a la pelea con Fury, pero probablemente sea más probable a finales de año, quizás a principios de 2027", finalizó.

AJ saltó al escenario por última vez en diciembre del 2025, cuando despachó en el Kaseya Center de Miami a Jake Paul, en 6 asaltos y dejandolo con lesión en la mandíbula.

Hearn a dejado claro que por el momento se mantiene recuperándose, en busca de darle nuevamente un rumbo a su vida y su carrera como profesional.