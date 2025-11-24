"Bam" Jesse Rodríguez hizo una brillante aparición el fin de semana ante "Puma" Martínez

La invicta estrella libra por libra Jesse Rodríguez lució impecable en unificación de peso supermosca el fin de semana ante el argentino Puma Martínez en el ANB Arena, Riyadh de Arabia Saudita.

Rodríguez, de 25 años de edad se quedó con los 4 cinturones (OMB, AMB, CMB y The Ring) después de una actuación digna de un gran talento en el ring, uno que lo ha hecho elevar su nombre en el ranking libra por libra del mundo.

Su rival, el del barrio La Boca intentó presionar desde el primer asalto a su rival, incomodándolo en los primeros minutos, lanzando combinaciones de varios ángulos, pero el estadounidense resistió y evadía ataques con fluidez.

El apodado como "Bam" tomó la iniciativa en el segundo asalto y golpeó con efectividad el rostro del sudamericano, que en los siguientes rounds daba muestra de gran dolor en su nariz, que emanaba sangre.

Los asaltos transcurrían y Jesse Rodríguez conectaba combinaciones explosivas, pero muy calculadoras, leyendo poco a poco a su rival, al que terminó contragolpeando brillantemente en el décimo asalto para enviarlo a la lona con un recto de izquierda devastador.

La sonrisa y una izquierda letal de Jesse Rodríguez

Parecía que el zurdo de Álamo, Texas sonreía cuando pasaba los golpes del argentino, que recibió un rápido golpe en su mandíbula y no se pudo poner de pies ante la cuenta del referí.

"Bam" extendió su marca como profesional a 23 triunfos, con 16 por la vía rápida, mostrándose ante el mundo del boxeo no como un futuro, sino como presente del deporte.

Ahora, el estadounidense con raíces mexicanas irá en busca de convertirse en indiscutible, retando al campeón FIB Willibaldo García, antes de su inminente ascenso de categoría.