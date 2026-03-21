Ben Whittaker volverá al cuadrilátero en abril y promete "actuación espectacular"

El invicto púgil británico Ben Whittaker volverá al cuadrilátero el próximo mes de abril, en la que será su primera aparición en el año 2026, en velada de Matchroom Boxing en territorio inglés.

Whittaker (10-0-1, 7 KOs), dejó claro en sus redes sociales que será parte de la cartelera en Liverpool del 18 de abril, en la que estelarizará el cubano David Morrel y el experimentado británico Callum Smith.

El atleta diestro de 28 años de edad no reveló ante quien verá acción en su vuelta al ring en el peso semipesado, pero prometió una "actuación espectacular".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatchroomBoxing/status/2035057533547901436&partner=&hide_thread=false Ben Whittaker fight date



The Surgery is back open April 18 #SmithMorrell | @DAZNBoxing pic.twitter.com/oTObVn5Zsj — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 20, 2026

La vuelta de Ben Whittaker

"Ya saben lo que hacemos: El Cirujano va a aparecer y va a ofrecer una actuación espectacular. Va a ser genial estar de vuelta. Estoy emocionado y concentrado", escribió en sus redes sociales el originario de West Bromwich, Reino Unido.

“El plan con Ben es mantenerlo activo. Se suponía que sería el coestelar del evento de Boots Ennis. Ahora regresará al Reino Unido el próximo mes y luego será coestelar en Estados Unidos en junio”, dijo su promotor a The Ring Magazine.

Con la mira puesta en un gran 2026

“Puedo pelear desde todos los ángulos, y ahora se está demostrando que también puedo lastimar a la gente. Va a ser un año emocionante para mí. Sé lo bueno que soy, pero no se puede apresurar el proceso. Quiero llegar a la cima como campeón”, destacó el apodado como "The Surgeon".

El espectacular ex medallista olímpico llegará a este evento luego de que en noviembre superara por KO a Benjamin Gavazi en el primer asalto, en su estreno con Matchroom de Eddie Hearn.