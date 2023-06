Canelo Álvarez rechazó oferta millonaria para pelear con David Benavidez

“Eran más de 45 millones de dólares. Ese era el dinero que Al Haymon y PBC estaban ofreciendo. Veo a mucha gente diciendo que uno no le hace ofertas al lado A, pero 45 millones de dólares es un mundo de dinero. La gente quiere ver esa pelea, la compañía (PBC) me estaba apoyando, Al Haymon me estaba apoyando. Por eso pensaba que podíamos hacer que la pelea se diera, pero ellos se fueron en otra dirección”, señaló el estadounidense con raíces mexicanas.

“Para serte honesto, no sé qué está pasando. No quiero decir que tiene miedo, pero ni siquiera respondieron a la oferta. Una cosa es que la rechacen y esperen un año más para hacerla pelea y ganar más dinero, pero ni siquiera respondieron. Imagínate que tienes una oferta en la mesa por 45 millones de dólares y nadie contesta. No sé qué otra cosa decir”, dijo el campeón interino super mediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Combate ante Charlo

“Él prefiere negociar con alguien que no ha peleado en dos años”, dijo Benavidez. “No quiero faltarle el respeto a (Jermall) Charlo, pero no ha peleado en dos años. Debe estar algo oxidado. Es mucho tiempo”.

Benavidez, actual campeón interino súper mediano del CMB dejó claro que siguen trabajando en su próximo combate, negociando con otros posibles rivales.