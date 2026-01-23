"El diamante" Andy Cruz buscará entrar a la historia del boxeo cubano

El cubano Andy Cruz buscará entrar a un grupo selecto de boxeadores en ganar oro al máximo nivel como amateur y también profesional, con un gran reto este fin de semana ante el campeón mundial estadounidense de peso ligero Raymond Muratalla.

Cruz, quien apenas tiene 6 combates como profesional (6 triunfos) desafiará el sábado por la noche a Muratalla (23-0, 17 KOs) actual monarca de la FIB.

Andy Cruz un diamante en busca de brillar con más fuerza

El originario de Matanzas, Cuba llegará al Fontainebleau de la ciudad de Las Vegas con la mira puesto en el oro, algo al que ha estado acostumbrado en su sólida y ganadora carrera como amateur, carrera en la que elevó su nombre y legado por los cielos, después de ser el número 1 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Después de 135 peleas como amateur, el ahora residente en Miami, Florida quiere dar un golpe sobre la mesa, ante la mirada del mundo del boxeo, ojos que lo han visto vencer en varias ocasiones al talentoso Keyshawn Davis.

Ahora, con 30 años de edad, Andy Cruz quiere convertirse en campeón mundial, una hazaña que pocos cubanos campeones olímpicos han conseguido, un hecho histórico, por la dificultad de brillar en ambos ámbitos.

Tan solo Robeisy Ramirez, Yuriorkis Gamboa, Guillermo Rigondeaux y Joel Casamayor han levantado esos oros, algo que quiere emular el estilista y explosivo púgil promocionado por Matchroom Boxing de Eddie Hearn.

"El Diamante" Cruz y "Danger" Muratalla se verán en un cara a cara en cartelera estelear de ESPN también bajo la marca de Top Rank Boxing, este sábado 24 de enero.