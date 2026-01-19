Shakur Stevenson y la mira puesta en "la oportunidad de su vida"

El invicto estadounidense Shakur Stevenson está listo para enfrentar el próximo 31 de enero un gran reto en su carrera, un pleito ante el actual campeón mundial de la categoría de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), su compatriota Teófimo López.

Stevenson (24-0, 11 KOs), de 28 años de edad tendrá un ascenso de categoría después de ganarle de manera sólida al peso ligero William "Camarón" Zepeda, el pasado año 2024, en el mes de julio, un combate en el que se quedó plantado en el centro del ring a intercambiar ante un pegador como el mexicano, que no pudo hacer nada ante la magistral actuación del zurdo de los Estados Unidos.

Buy RING 6 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucI53#RING6 | Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson | Jan 31 | Exclusively on DAZN | @RingMagazine pic.twitter.com/oBOxfHeLuv — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 19, 2026

El medallista olímpico mira el choque como "la oportunidad de su vida", un cara a cara que tendrá como escenario el Madison Square Garden de la ciudad de New York.

En busca de elevar su nombre, Shakur Stevenson

“Mucha gente no me dio la oportunidad de demostrar mi grandeza. Muchos peleadores se agacharon o encontraron la manera de no enfrentarse a mí. Teo me dio la oportunidad de mi vida. He estado construyendo mi carrera, y el momento ha llegado. Teófimo estaba dispuesto a hacerlo, y ahora estamos aquí. Estoy listo. Vamos a por ello", mencionó el originario de Newark.

Un cara a cara con los títulos mundial OMB y The Ring en juego que promete emociones, con un pegador diestro que le gusta brindar espectáculo ante un zurdo de fina esgrima, que en su última pelea demostró que puede cambiar su estilo ante un noqueador y salir bien librado del "fuego".

Stevenson-López estarán liderando la velada, en la que también verán acción a través de DAZN Boxing destacados atletas como Keyshawn Davis, Jamaine Ortiz, Carlos Adames y Bruce "Shu Shu" Carrington.