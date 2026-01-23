MAREA ROJA Marea Roja -  23 de enero de 2026 - 10:34

Selección de Panamá: Ricardo Phillips Jr habla de su encuentro con Javier Aguirre

El jugador de la selección de Panamá Ricardo Phillips Jr habló en zona mixta después del amistoso ante México del DT Javier Aguirre

Selección de Panamá: Ricardo Phillips Jr habla de su encuentro con Javier Aguirre

Selección de Panamá: Ricardo Phillips Jr habla de su encuentro con Javier Aguirre

FOTO: SAMID/ COS

El habilidoso extremo de 24 años de edad Ricardo Phillips Jr tuvo un encuentro con el seleccionador de México Javier Aguirre, en el amistoso de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Phillips Jr, fue uno de los que brindó declaraciones en zona mixta, tras la derrota por 0-1, anotación que cayó sobre el final del partido amistoso.

"Sabíamos que este partido iba a ser difícil, sabemos lo que es México, pero feliz del grupo que lo dio todo y mala suerte que al final una distracción y cayó el gol", señaló.

Phillips Jr y su encuentro con el "Vasco" en amistoso de la selección de Panamá

"El me estaba preguntado si yo era familia de mi papá y yo le dije que era el hijo y ahí me dijo que había hablado con él, que le pidió disculpas, igual me pidió disculpas por lo que pasó en el partido y todo bien", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2014535215557857372&partner=&hide_thread=false

El zurdo de 1.70 m de estatura tuvo minutos en ambos amistosos, en ambos como titular, ante México saliendo al medio tiempo para darle paso a otro habilidoso como Ángel Caicedo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Thomas Christiansen sobre Kadir Barría: "Es un jugador interesante e inteligente"

Selección de Panamá: "En el papel estaba escrito que México tenía que ganar", José Murillo

Kadir Barría: "Se me hacen agua los ojos porque es un sueño que viví hoy"

Recomendadas

Últimas noticias