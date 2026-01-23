Selección de Panamá: Ricardo Phillips Jr habla de su encuentro con Javier Aguirre

El habilidoso extremo de 24 años de edad Ricardo Phillips Jr tuvo un encuentro con el seleccionador de México Javier Aguirre, en el amistoso de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Phillips Jr, fue uno de los que brindó declaraciones en zona mixta, tras la derrota por 0-1, anotación que cayó sobre el final del partido amistoso.

"Sabíamos que este partido iba a ser difícil, sabemos lo que es México, pero feliz del grupo que lo dio todo y mala suerte que al final una distracción y cayó el gol", señaló.

Phillips Jr y su encuentro con el "Vasco" en amistoso de la selección de Panamá

"El me estaba preguntado si yo era familia de mi papá y yo le dije que era el hijo y ahí me dijo que había hablado con él, que le pidió disculpas, igual me pidió disculpas por lo que pasó en el partido y todo bien", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2014535215557857372&partner=&hide_thread=false ¡Todo amistoso!



El saludo final de Richie Phillips Jr. con el Vasco Aguirre.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/nGxvqpjmBf — Deportes RPC (@deportes_rpc) January 23, 2026

El zurdo de 1.70 m de estatura tuvo minutos en ambos amistosos, en ambos como titular, ante México saliendo al medio tiempo para darle paso a otro habilidoso como Ángel Caicedo.