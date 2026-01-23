Béisbol Juvenil 2026: Resultados del jueves 22 de enero FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 siguió su marcha, con emocionantes duelos el pasado jueves 22 de enero, torneo número 57 de la categoría.

Los "Vaqueros" de Panamá Oeste continua con su buen andar, liderando la cima de la pelota nacional juvenil, después de superar a la novena de Herrera.

