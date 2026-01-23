BÉISBOL Beisbol juvenil Panamá -  23 de enero de 2026 - 08:21

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del jueves 22 de enero

Conoce a continuación los resultados que se disputaron en la jornada del Béisbol Juvenil 2026 del 22 de enero.

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 siguió su marcha, con emocionantes duelos el pasado jueves 22 de enero, torneo número 57 de la categoría.

Los "Vaqueros" de Panamá Oeste continua con su buen andar, liderando la cima de la pelota nacional juvenil, después de superar a la novena de Herrera.

Resultados del jueves 22 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

Coclé 11-0 Chiriquí Occidente

Panamá Metro 7-3 Veraguas

Colón 3-7 Bocas del Toro

Panamá Oeste 8-5 Herrera

Darién 1-2 Chiriquí

Panamá Este 1-0 Los Santos

La Leña Roja de Coclé sigue tras la pista de Oeste, después de terminar en 7 entradas por abultamiento de carreras a su último rival de turno, los de Occidente, para ahora quedar con marca de 13 ganados y 3 perdidos.

