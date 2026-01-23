Béisbol Juvenil 2026: Resultados del jueves 22 de enero

El Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 siguió su marcha, con emocionantes duelos el pasado jueves 22 de enero, torneo número 57 de la categoría.
Resultados del jueves 22 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
Coclé 11-0 Chiriquí Occidente
Panamá Metro 7-3 Veraguas
Colón 3-7 Bocas del Toro
Panamá Oeste 8-5 Herrera
Darién 1-2 Chiriquí
Panamá Este 1-0 Los Santos
La Leña Roja de Coclé sigue tras la pista de Oeste, después de terminar en 7 entradas por abultamiento de carreras a su último rival de turno, los de Occidente, para ahora quedar con marca de 13 ganados y 3 perdidos.