Raymond Muratalla vs Andy Cruz, un choque de invictos con el oro FIB en juego

Los invictos púgiles Raymond Muratalla y Andy Cruz se enfrentarán este fin de semana en un choque de récords inmaculados desde el Fontainebleau de la ciudad de Las Vegas y con el título peso ligero de la FIB en juego.

Muratalla (23-0, 17 KOs), estadounidense de 29 años de edad defenderá su cetro dorado FIB de las 135 libras, ante un talento cubano que quiere dar un golpe sobre la mesa, después de dominar con su estilo desde su andar por el boxeo amateur, en donde ganó medalla de oro y campeonatos mundiales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Cruz (6-0, 3 KOs), diestro originario de Matanzas, Cuba, llega con 30 años en busca de asaltar la categoría y después de un triunfo contundente ante Hironori Mishiro en el Madison Square Garden en el mes de junio del pasado año 2025.

En busca de ser la cara de los ligeros

“Es una oportunidad para destacar. No solo quiero ganar, quiero ser la cara del peso ligero”, señaló el actual campeón Muratalla.

“Ganar este combate abre la puerta a las peleas grandes que siempre he querido. Quiero estar activo, pelear varias veces este año y hacerlo en combates que los aficionados quieran ver”, añadió.

El originario de West Covina, California tiene mucha más experiencia en el plano profesional, con sus 23 triunfos, mientras que el apodado como "El Diamante" como profesional inició en el 2023, pero cuenta con 135 combates como amateur, una carrera brillante en la que le ganó en varias ocasiones a Keyshawn Davis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trboxing/status/2013265195448025367&partner=&hide_thread=false DANGER AHEAD #MuratallaCruz fight week is underway in Las Vegas! pic.twitter.com/tnF7dIeNh1 — Top Rank Boxing (@trboxing) January 19, 2026

Muratalla y Cruz liderarán velada estelar de Top Rank a través de ESPN.