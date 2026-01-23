Cecilio Waterman anota en Serie Río de la Plata con la Universidad de Concepción

El experimentado delantero panameño Cecilio Waterman fue figura en triunfo del CD Universidad de Concepción de Chile 2-1 ante Wanderers de Montevideo en la Serie del Río de la Plata.

Waterman anotó el gol del triunfo en choque de la quinta edición de la serie de amistosos denominados "Serie del Río de la Plata", que se lleva a cabo en territorio uruguayo.

Una gran anotación de Cecilio Waterman

El atacante de 34 años de edad ganó la pelota en la mitad de la cancha luego de un balón largo de su onceno, uno que terminó en una contra rápida en el arco rival.

"Watergol" llegó al área con la velocidad y potencia acostumbrada para terminar definiendo de gran manera con su pierna izquierda.

Imparable Cecilio#Serie2026 pic.twitter.com/1bsYXHcWJj — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 23, 2026

El duelo había iniciado con la balanza del lado de los uruguayos, que sobre el minuto 3' anotaron, con Roque Ricca para que en la segunda parte llegara la respuesta de Jeison Fuentealba y la remontada con Cecilio Waterman.

La serie de amistosos para el club Universidad de Concepción terminara el 24 de enero, con duelo ante Nacional.