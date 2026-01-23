El Real Madrid y su convocatoria para enfrentar en LaLiga al Villarreal

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación del brasileño Rodrygo Goes y su convocatoria para el duelo de LaLiga ante el Villarreal, y mostró su deseo de que Vinícius y el club lleguen a un acuerdo para la renovación del delantero brasileño.
Desde su llegada, Arbeloa ha arropado a Vinícius Junior en momentos duros, cuando fue silbado por la afición del estadio Santiago Bernabéu, y hasta dar la vuelta a la situación frente al Mónaco, en la Liga de Campeones.
Con un proceso de negociación abierto entre el club y el delantero, el técnico mostró su deseo de que alcancen un acuerdo. "Creo que no me corresponde a mí, le corresponde a Vinícius y al club. Mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores y mi deseo es que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid", manifestó.
