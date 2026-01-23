Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 17

Los "Vaqueros" de Panamá Oeste siguen en la cima del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, tras anotarse con un nuevo triunfo, ahora en la jornada 17,que se disputó del pasado jueves 22 de enero.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste* /16/15/ 1
- Coclé* 16/ 13/ 3
- Panamá Este* 16 / 10 / 6
- Chiriquí 17/ 10 / 7
- Panamá Metro 17 / 10 / 7
- Chiriquí Occidente 17 / 9 / 7
- Bocas del Toro ** 15 / 7 / 8
- Los Santos 17 / 7 / 10
- Herrera* 16 / 6 / 10
- Darién 17 / 5 / 12
- Veraguas 17 /4/ 13
- Colón 17 / 3 / 14