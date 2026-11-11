Bryan Flores vs José Núñez: Conoce la cartelera completa de ProBox TV con acción panameña

El invicto púgil panameño José Núñez se enfrentará este viernes 13 de noviembre al mexicano Bryan Flores en velada de ProBox TV y Kings Promotions desde el Paso, Texas, en un choque de clasificados mundiales de peso superligero, que también tendrá en juego un título.

Núñez (18-0-2, 8 KOs), de 28 años y clasificado número 6 de la AMB se verá cara a cara ante Flores (29-1-1, 16 KOs), de 30 años de edad y número 11 del CMB de la categoría de las 140 libras, en el evento estelar de la noche, un combate que promete emociones, en el México vs Panamá.

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