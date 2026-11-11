Bryan Flores vs José Núñez: Conoce la cartelera completa de ProBox TV con acción panameña

El invicto púgil panameño José Núñez se enfrentará este viernes 13 de noviembre al mexicano Bryan Flores en velada de ProBox TV y Kings Promotions desde el Paso, Texas, en un choque de clasificados mundiales de peso superligero, que también tendrá en juego un título.
La cartelera tendrá choques de alto nivel de respaldo, como preámbulo del pleito entre los explosivos talentos de las 140 libras.
Cartelera estelar Bryan Flores vs José Núñez
Bryan Flores (29-1-1, 16 KOs) vs José Núñez (18-0-1, 8 KOs), categoría de peso superligero (Título FECARBOX).
Tsendbaatar Erdenebat (15-0, 6 KOs) vs Muhammad Yaqubov (23-1-1, 12 KOs), peso superpluma.
Rubén Aguilar (24-0-1, 21 KOs) vs Guido Schramm (17-4-3, 10 KOs), categoría de peso wélter.
Elijah Flores (10-1, 4 KOs) vs Axl Meléndez (7-1-1, 4 KOs), peso wélter.
Las acciones y emociones de esta velada las podrás sintonizar a través de la señal de RPC con Lo Mejor del Boxeo este viernes 13 de noviembre desde las 7:30 P.M.