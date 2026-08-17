﻿El "Vaquero" Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster unificarán cinturones en un choque de alto nivel

Los campeones mundiales de la categoría de peso súperpluma Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster se enfrentarán el próximo sábado 24 de octubre en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas, en una unificación de cinturones del más alto nivel.

Navarrete (40-2-1, 33 KOs, 1 NC), de 31 años de edad, actual campeón OMB y FIB de las 130 libras buscará añadir a sus vitrinas el cetro verde y oro del CM de Foster (25-3, 12 KOs), de 32 años de edad, en una unificación entre los más grandes atletas de la actualidad en la división, dos estilos distintos que chocarán en Texas.

Además, Navarrete es el peso superpluma número 1 de The Ring y Foster se encuentra justo detrás de él en el número 2, lo que significa que el título de peso ligero de The Ring probablemente también estará en juego.

El mexicano apodado como "Vaquero" llegará a este compromiso luego de ganarle combate a Eduardo "Sugar" Núñez el pasado mes de febrero, en un TKO en 11 asaltos en la ciudad de Arizona, mientras que "Ice Water", originario de Houston, Texas en su última salida al escenario derrotó a Raymond Ford en el mes de mayo en Houston, en una decisión luego de 12 rounds.

Choque de estilos con Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster

Un impredecible Emanuel Navarrete, que lanza combinaciones de todos los ángulos, con una gran fortaleza y explosividad buscará superar la fina esgrima de Foster, que a pesar de que tiene un boxeo muy fino le gusta ir a la corta distancia para el intercambio.

El estadounidense nunca ha enfrentado a un púgil como Navarrete, muy poco ortodoxo, con un patrón de pela con mucha, pero mucha libertad, con movimientos de pies y cambios de ángulos poco vistos en el boxeo, algo de lo que ha sacado provecho a lo largo de su ganadora carrera.

Tres títulos estarán en juego en un combate que promete emociones y un pronostico reservado, con los dos más grandes de la actualidad en su división en un cara a cara.