Equipo de Artur Beterbiev responde a rumores de enfrentamiento ante David Benavidez

John Scully, ex contendiente de peso semipesado y entrenador asistente del campeón de tres cinturones de las 175 libras Artur Beterbiev habló para FightHype, si sería o no una amenaza David Benavidez para el ruso nacionalizado canadiense en la categoría de peso semipesado.

"No veo que sea una pelea difícil para Artur. Honestamente. Creo que está hecho para Artur. Si pudieras decir quién no debería luchar contra Artur Beterbiev, sería él. No creo que ese estilo, ser fuerte, venir más tarde, no vayas a hacer eso con Artur", añadió Scully.

“Artur escribió ese libro. Él escribió el libro. Es el prototipo del tipo fuerte que se vuelve más fuerte a medida que avanza la pelea. No lo veo. No lo veo. Quizás me estoy perdiendo algo. No veo a Benavidez como un gran obstáculo para Artur. Yo tampoco veo eso”, mencionó.

Choque semipesado en espera por Artur Beterbiev

Se espera que Beterbiev y Bivol suban al ring en este año 2024 en un enfrentamiento por todos los títulos de las 175 libras.