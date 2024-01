Dmitry Bivol y Artur Beterbiev tuvieron un enfrentamiento en el pasado

Nuripasha Talibov entrenaba en aquellos años a Artur Beterbiev y destacó la diferencia entre ambos peleadores en las sesiones de sparring.

“Sí recuerdo que hicieron sparring, Pero en ese momento, Bivol era un juvenil, y Artur ya era el as del equipo. Obviamente, en ese momento Bivol no era alguien visible. Hoy, Bivol ha ganado peso y ha madurado físicamente, pero en ese momento había una gran distancia entre ellos, y Artur era mucho mejor. Bivol era muy joven y apenas se había integrado al equipo juvenil y Artur ya era un campeón mundial, por lo que no se les podía comparar. Ahora, Bivol ha mejorado”, mencionó.

Por otro lado, el entrenador de Dmitry Bivol Gennady Mashyanov asegura que su pupilo lució de gran manera en el cara a cara.

“Bivol y Beterbiev tuvieron una sesión de sparring. Cuando él y Beterbiev hicieron sparring, a Artur le dieron ciertas tareas, y a Dmitry le dieron otras. Beterbiev se estaba preparando para pelear con rivales que se movieran bien con sus pies. Y Dmitry era uno de los mejores para esto. Dmitry cumplió con su tarea muy bien, y no dejó que Beterbiev le pegara. Por supuesto, Beterbiev intentó detenerlo intentándole cortar el ring, pero no tuvo éxito. Creo que Dmitry le ganó a Beterbiev de forma tranquila con su trabajo de pies. No hubo muchos golpes, porque así era el ejercicio. Pero Dmitry trabajó de forma muy competente, y Beterbiev nunca pudo tocarlo, ni conectarle un solo golpe efectivo”, dijo Mashyanov al canal de YouTube USACHEV TV.

Ambos púgiles han mostrado su interés de enfrentarse por el campeonato indiscutible de la categoría de las 175 libras, después de seguir invictos en su carrera como profesional.