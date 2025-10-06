Estrella ascenso Ben Whittaker firma contrato con Matchroom Boxing

El púgil británico Ben Whittaker anunció a través de sus redes sociales que firmó un contrato promocional con Matchroom Boxing de Eddie Hearn, para seguir con su ascenso en la categoría de peso semipesado.

Una nueva plataforma promocional para Ben Whittaker

“Estoy en el momento adecuado de mi carrera para elegir la plataforma adecuada y buscar las peleas adecuadas. Así que esta decisión tenía todo el sentido. Toda mi familia sabía que aquí era donde siempre quise estar. Tenía que ser el momento adecuado, pero ya estamos aquí. Conozco a todo el equipo; son muy profesionales, y sinceramente, estoy deseando empezar”, mencionó Whittaker.

“Solo he tenido 10 peleas hasta ahora, y he tenido algunos altibajos. Pero tengo suerte de que la experiencia que tengo hasta ahora me lleve lejos en mi carrera. Creo que con Eddie Hearn, Frank Smith y Matchroom Boxing, me convertiré en un nombre aún más conocido y, algún día, en campeón mundial”, añadió.

El apodado como "The Surgeon" ocupa actualmente el puesto número 9 del CMB y el número 13 de la FIB, pero se encuentra fuera del top 10 de The Ring en la división de 175 libras, mientras es entrenado por el reconocido entrenador y ex campeón de peso mediano, Andy Lee.

Un talento para Matchroom Boxing

"Es fenomenal. Este es el mejor fichaje del boxeo actual. Ben Whittaker es un talento generacional y estamos listos para llevar su carrera a un nuevo nivel", destacó Eddie Hearn, reconocido promotor de 46 años de edad.

El fan del anime y ex medallista olímpico en su última salida superó a su compatriota Liam Cameron, en un TKO en 2 asaltos en la ciudad de Birmingham.