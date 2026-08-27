Sebastian Fundora defenderá titulo súperwélter ante el invicto albanés Ermal Hadribeaj

El actual campeón de peso súperwélter del CMB Sebastian Fundora volverá al cuadrilátero el próximo 17 de octubre, para defender su cinturón ante el el invicto albanés Ermal Hadribeaj en velada de PBC desde The Cosmopolitan en la ciudad de Las Vegas.

Fundora (24-1-1, 16 KOs), de 28 años de edad buscará defender por cuarta ocasión su cetro verde y oro de las 154 libras, en esta ocasión en un choque mandatorio ante Hadribeaj (23-0-1, 8 KOs), púgil residente en Miami Beach, Florida de 32 años de edad.

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El apodado como "La Torre Infernal" en su última salida al escenario acabó por la vía rápida al ex campeón wélter Keith Thurman, en pleito el pasado mes de marzo en el MGM Grand Garden de Las Vegas.

Por otro lado, su rival Ermal Hadribeaj llegará a este evento tras vencer a Bakary Samake por decisión unánime el 23 de mayo en Oberhausen, Alemania.

Otro choque titular en velada Sebastian Fundora vs Ermal Hadribeaj

En el combate coestelar el campeón pluma de la AMB Brandon Figueroa (27-2-1, 20 KOs) se medirá ante el japonés Tomoki Kameda (42-5, 23 KOs), en una defensa titular tras destronar en un sorpresivo choque a Nick Ball 6 meses atrás.

También verá acción el ex campeón en 2 divisiones Jermall Charlo (34-0, 23 KOs) en pleito ante Koen Mazoudier (16-4-1, 6 KOs) en el peso supermediano.