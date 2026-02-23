Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao II en septiembre, según informes

El súper campeón estadounidense Floyd Mayweather Jr y el histórico filipino Manny Pacquiao planean enfrentarse por segunda ocasión en su carrera profesional, ahora en este presente año 2026, según informó recientemente la revista especializada en boxeo The Ring.

Pacquiao, de 47 años de edad y Mayweahter Jr, que cumplirá próximamente 49 años de edad se verán las caras en el mes de septiembre o al menos ese el en plan en la actualidad, informó The Ring Magazine en sus redes sociales.

El súper Manny, apodado como "Pac-Man" regresó al plano profesional en el 2025, en el mes de julio, en un choque titular ante Mario Barrios, un pleito MGM Grand, Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, que terminó en un empate después de 12 asaltos, mientras que "Money" Mayweather no ve acción profanamente desde el año 2017, cuando midió fuerzas ante el ex campeón de la UFC, el irlandés Connor McGregor.

Luego de aquel pleito en el 2017, Mayweather Jr ha vuelto en distintas exhibiciones, la última de ellas ante John Gotti III en el 2024.

Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao II

Los púgiles ya vieron acción en el pasado, cuando se enfrentaron en el año 2015, precisamente en el mes de mayo en el MGM Grand de Las Vegas, en una noche de récords entre dos grandes de aquella generación.

Ese 2 de mayo, el originario Grand Rapids, Michigan dominó a placer a su rival, ganando en una decisión unánime.