Floyd Mayweather Jr vs Mike Tyson ya tiene fecha y lugar en África, según informes

Los históricos ex campeones mundiales de boxeo Floyd Mayweather Jr y Mike Tyson se enfrentarán en pelea de exhibición en este año 2026 y ya el insider Mike Coppinger de The Ring Magazine reveló recientemente la fecha y el lugar para el cara a cara.

El evento que reunirá a los dos nombres más importantes del boxeo en los últimos años se había dado a conocer a finales del 2025, pero sin más detalles compartidos, pero ahora se ha confirmado fecha y lugar.

Floyd Mayweather Jr y Mike Tyson en África

"Money" Mayweather y "Iron" Mike se verán las caras el 25 de abril en la República Democrática del Congo, anteriormente conocido como Zaire, lugar en donde se llevó a cabo una de las más emblemáticas peleas, Muhammad Ali vs George Foreman por el cinturón de peso pesado en 1974, promocionado como “The Rumble in the Jungle”.

Tyson de 59 años de edad volverá a subir al ring luego de su choque ante Jake Paul en noviembre de 2024, una noche que atrajo más de 100 millones de espectadores alrededor del mundo, en evento en vivo en plataforma de Netflix.

Por otro lado, el ex campeón invicto libra por libra Floyd Mayweather Jr, de 48 años de edad se subió al escenario por última vez en exhibición ante John Gotti III.

Ahora, los dos grandes púgiles de su época se estarán enfrentando en territorio africano, según las fuentes cercanas a The Ring