Vinicius Jr mete un golazo y acusa a Gianluca Prestianni de insultos racistas

El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre el Benfica y el Real Madrid, tras un gol marcado por Vinicius y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el Estádio da Luz y del jugador Gianluca Prestianni.
Vinicius Jr indignado en el terreno de juego
La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.
Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.
El partido se reanudó tras varios minutos interrumpido con 0-1 en el marcador.