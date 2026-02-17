Mundial 2026: Ghana se enfrentará a México previo a su duelo contra Panamá

La Selección de México definió nuevos partidos amistosos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Jaime Lozano enfrentará a Ghana ( equipo que jugará ante Panamá ) , Australia y Serbia en las próximas fechas FIFA.

México continúa su proceso de ajuste y consolidación tras las últimas competiciones internacionales. Como anfitrión del Mundial, el equipo no disputará eliminatorias, por lo que los amistosos son clave para mantener ritmo competitivo y elevar el nivel colectivo.

La planificación busca evitar llegar sin roce de alta exigencia al torneo más importante del planeta, algo que históricamente ha sido un reto para las selecciones organizadoras.

La preparación será determinante para que el conjunto azteca aspire a superar la barrera de los octavos de final y soñar con una actuación histórica en casa.

Ghana, buscó rivales parecidos Panamá

Ghana es el primer rival que tendrá Panamá en el Mundial 2026 y el equipo fue muy inteligente en buscar un rival cercano de Concacaf, con características similares y con un grado de superioridad según la estadística.