Mundial 2026: Ghana se enfrentará a México previo a su duelo contra Panamá

La Selección de México definió nuevos partidos amistosos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Jaime Lozano enfrentará a Ghana (equipo que jugará ante Panamá), Australia y Serbia en las próximas fechas FIFA.
La planificación busca evitar llegar sin roce de alta exigencia al torneo más importante del planeta, algo que históricamente ha sido un reto para las selecciones organizadoras.
La preparación será determinante para que el conjunto azteca aspire a superar la barrera de los octavos de final y soñar con una actuación histórica en casa.
Ghana, buscó rivales parecidos Panamá
Ghana es el primer rival que tendrá Panamá en el Mundial 2026 y el equipo fue muy inteligente en buscar un rival cercano de Concacaf, con características similares y con un grado de superioridad según la estadística.