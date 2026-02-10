Brandon Figueroa "rompió corazones" en Liverpool tras noquear a Nick Ball el fin de semana

El estadounidense Brandon Figueroa llegaba muy abajo en las apuestas al choque titular AMB ante el británico campeón peso pluma Nick Ball, una "guerra" en el ring que terminó con un desenlace impresionante en el Echo Arena de la ciudad de Liverpool.

Figueroa (27-2-1, 20 KOs), sorprendió al mundo con un regreso que marcó un gran capítulo en su historia boxística, ante un rival sólido y que había dominado gran parte del combate.

Ball, originario de Liverpool salió al cuadrilátero con su estilo siempre agresivo y lanzando combinaciones desde varios ángulos, aprovechando siempre su uppercut, que aterrizaba sin parar en el rosto de Brandon.

A pesar de las respuestas continuas de Figueroa y de la sangre en el rostro del británico y hombre de casa en el choque, este seguía dominando el cara a cara hasta que llegó el asalto 11, un round que dejó completamente en silencio el escenario, uno que ya estaba listo para celebrar otra defensa titular.

Una izquierda aterradora de Brandon Figueroa que rompió corazones

En el inicio del asalto 11 el apodado como "rompe corazones" salió con la agresividad acostumbrada y conectó una izquierda temible en el rostro de Nick Ball, que trató de contragolpear con su derecha, pero el golpe del estadounidense aterrizó en su mandíbula y lo dejó boca abajo en la lona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2020265378484498580&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/gf2lt15C9p THE MOMENT BRANDON FIGUEROA KNOCKED OUT NICK BALL TO BECOME CHAMPION — Ring Magazine (@ringmagazine) February 7, 2026

El leal hijo del Reino Unido se puso de pies con su corazón de campeón, pero el nacido en Texas se fue encima con una ráfaga de golpes que dejaron a Ball tirado entre las cuerdas y sin reaccionar al terminar el conteo de 10, para una victoria que dejó a más de uno con la boca abierta en el mundo del boxeo.

Ball, que en su momento le quitó el invicto a Raymond Ford vio su primera derrota en su carrera, un duro golpe para él en su propia casa y ante un gran marco de público.

Brandon Figueroa se convirtió de esta sorpresiva manera su tercer campeonato mundial de su carrera, uno que ahora lo catapulta en un privilegiado lugar en las 126 libras, una categoría con talento y fuertes campeones.