Thomas Christiansen es presentado por PH Sport Agency

Entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen ha sido presentado por la agencia PH Sport.

FOTO: PH Sport Agency

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen es presentado por PH Sport Agency, su nueva agencia deportiva que representa jugadores y entrenadores de fútbol de alto nivel en el mundo.

Christiansen, de 52 años de edad fue presentado recientemente por la agencia, destacando su "experiencia internacional, liderazgo e identidad".

"Un recorrido por distintas ligas, culturas y proyectos que han forjado una visión clara del juego y una personalidad competitiva", escribió la agencia en redes sociales.

"Le damos la bienvenida a Thomas Christiansen, actual seleccionador nacional de Panamá, quien liderará al país en el mayor escenario del fútbol mundial. Orgullosos de acompañarte en este nuevo capítulo", detallaron.

Junto a su presentación colgaron una fotografía con los distintos uniformes de sus equipos, algunos que vistió como jugador y ahora como entrenador.

