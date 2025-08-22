Francis Ngannou tiene en la mira a Deontay Wilder para volver al boxeo

El ex campeón peso pesado de la UFC Francis Ngannou ha dejado claro que quiere volver a los cuadriláteros y tiene a un nombre en la mira, después de tener 2 combates como boxeador, uno ante Tyson Fury y otro ante Anthony Joshua.

Ngannou, de 38 años de edad quiere enfrentar al ex campeón y fuerte pegador estadounidense Deontay Wilder, que actualmente tiene 39 años de edad y un récord de 44-4-1, 43 KOs.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El objetivo de Francis Ngannou

El originario de Batié, Camerún le dijo al periodista canadiense Ariel Helwani que quiere verse las caras ante "The Bronze Bomber", que viene de noquear a Tyrrell Anthony Herndon el pasado mes de junio en el Charles Koch Arena, Wichita de la ciudad de Kansas.

“Yo diría que sí. Deontay Wilder”, mencionó el atleta de 1,93 m de estatura en entrevista reciente para Helwani, que tiene un famoso podcast llamado The Ariel Helwani Show.

Francis Ngannou sorprendió al mundo del deporte en su estreno en el ring en el 2023, cuando se enfrentó de tú a tú ante el británico Tyson Fury, con el que perdió en una polémica decisión.

Su segunda pelea no salió bien, ya que fue derrotado por A.J. en un espectacular KO en marzo del año 2024 en la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

Pero ahora, el africano quiere volver a los grandes escenarios y su plan esta fijado.

"No nos hemos comprometido personalmente, pero será pronto", dijo Ngannou. "Estamos organizando algunas cosas", finalizó el noqueador y solido artista marcial.