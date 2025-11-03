¡FUERTES ACUSACIONES! Jake Paul se pronuncia tras cancelación de evento con Gervonta Davis

El reconocido youtuber convertido en boxeador profesional Jake Paul lanzó fuertes acusaciones a Gervonta Davis a través de sus redes sociales, después de hacerse oficial la cancelación de su evento del próximo 14 de noviembre promovido por Most Valuable Promotions y Netflix.

"Gervonta Davis es un auténtico desastre. Trabajar con él es una pesadilla. Su falta de profesionalidad, sus peticiones absurdas, sus llegadas con horas de retraso a los rodajes", inició escribiendo Paul a través de su red social X.

Acusaciones tras cancelación de Jake Paul vs Gervonta Davis

"Además, tiene numerosos arrestos, acusaciones y demandas. Si apoyas a este hombre, apoyas el pecado más vil que un ser humano puede cometer. No quería darle a este maltratador de mujeres una plataforma para aumentar su popularidad y su fortuna. Mi empresa apoya a las mujeres", señaló el hermano menor de Logan Paul, también reconocido Youtuber.

"Lo siento mucho por todos los involucrados. Sobre todo por los boxeadores de las peleas preliminares, por mi equipo en MVP y por mi equipo que trabajó tan duro preparándose para esta pelea. Sacrificaron tiempo con sus seres queridos e hijos solo para que este imbécil volviera a perder la cabeza", añadió.

"Es aterrador que hombres tan despreciables como él puedan llegar a la cima de la cultura y el deporte, incluso a puestos de poder. Espero que de ahora en adelante miren más allá de sus imitaciones de ropa urbana SWAG y busquen algo más profundo de lo que ser fans. Por mi parte, ya estoy pensando en la siguiente, como siempre. Cualquiera. En cualquier momento. En cualquier lugar", finalizó Jake Paul, de 28 años de edad.