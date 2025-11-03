NBA: Luka Doncic y Austin Reaves se pierden duelo ante Portland

Los Angeles Lakers estarán con varias bajas para el partido del lunes contra los Portland Trail Blazers en la NBA debido a que Luka Doncic y Austin Reaves no jugarán.

Doncic está de baja por tratamiento de lesiones en la segunda noche de partidos consecutivos mientras continúa recuperándose de una lesión en la pierna izquierda, que le obligó a perderse tres partidos esta temporada antes de volver a la cancha con 44 puntos el viernes y un triple-doble de 29 puntos el domingo.

Luka Doncic ha tenido un inicio histórico con 165 puntos totales en cuatro partidos, la mayor cantidad de cualquier jugador de los Lakers y la mayor cantidad de cualquier jugador de la NBA desde los 205 puntos de Wilt Chamberlain en la temporada 1962-63. Está promediando 41,3 puntos, 11,5 rebotes y 8,3 asistencias.

Reaves también ha dominado esta temporada, pero estará de baja por molestias en la ingle derecha. El escolta de 1,96 metros promedia 31,1 puntos, 9,3 asistencias y 5,1 rebotes en siete partidos, incluyendo una actuación estelar de 51 puntos contra Sacramento el 26 de octubre.

Los Lakers (5-2) han tenido un buen desempeño esta temporada sin LeBron James, quien permanece fuera de juego debido a una ciática.

FUENTE: NBA