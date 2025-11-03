Selección de Baloncesto de Panamá: FEPABA anuncia preselección para Clasificatorio FiBA World Cup

La Federación de Baloncesto de Panamá (FEPABA) anunció una lista de convocados de jugadores que formarán la preselección nacional de cara al Clasificatorio FIBA World Cup del Mundial de Qatar 2027.
Preselección de la Selección de Baloncesto de Panamá
- Jhivaan Jackson
- Iverson Molinar
- Ricardo Lindo
- Eric Romero
- Akil Mitchell
- Mauro Oglivie
- Ezequiel Bell
- Trevor Gaskins
- Judah Brown
- Justin Quintero
- Guillermo Navarro
- Jonathan Salazar
- Gil Atencio
- Amilcar Sánchez
- Daniel Girón
- Roberto Amstrong
- Joshua Lemon
- Luis Rodríguez
- Aaron Gedeon
- Eugenio Luzcando
- CJ Rodríguez
- Josimar Ayarza
- Javier Carter
- Isaac Muller