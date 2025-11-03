BALONCESTO Selección Baloncesto Panamá -  3 de noviembre de 2025 - 15:48

Selección de Baloncesto de Panamá: FEPABA anuncia preselección para Clasificatorio FIBA World Cup

FEPABA anunció una lista de convocados de jugadores que formarán la preselección nacional de cara al Clasificatorio FIBA World Cup.

La Federación de Baloncesto de Panamá (FEPABA) anunció una lista de convocados de jugadores que formarán la preselección nacional de cara al Clasificatorio FIBA World Cup del Mundial de Qatar 2027.

Los primeros partidos de Panamá serán ante Uruguay. Primero en la Arena Roberto Durán como locales el 27 de noviembre y luego en Montevideo el 30 de noviembre.

Preselección de la Selección de Baloncesto de Panamá

  • Jhivaan Jackson
  • Iverson Molinar
  • Ricardo Lindo
  • Eric Romero
  • Akil Mitchell
  • Mauro Oglivie
  • Ezequiel Bell
  • Trevor Gaskins
  • Judah Brown
  • Justin Quintero
  • Guillermo Navarro
  • Jonathan Salazar
  • Gil Atencio
  • Amilcar Sánchez
  • Daniel Girón
  • Roberto Amstrong
  • Joshua Lemon
  • Luis Rodríguez
  • Aaron Gedeon
  • Eugenio Luzcando
  • CJ Rodríguez
  • Josimar Ayarza
  • Javier Carter
  • Isaac Muller
