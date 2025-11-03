Selección de Baloncesto de Panamá: FEPABA anuncia preselección para Clasificatorio FiBA World Cup

La Federación de Baloncesto de Panamá (FEPABA) anunció una lista de convocados de jugadores que formarán la preselección nacional de cara al Clasificatorio FIBA World Cup del Mundial de Qatar 2027.

Los primeros partidos de Panamá serán ante Uruguay. Primero en la Arena Roberto Durán como locales el 27 de noviembre y luego en Montevideo el 30 de noviembre.