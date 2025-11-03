MUNDIAL SUB-17 Copa Mundial de Fútbol Sub 17 -  3 de noviembre de 2025 - 08:39

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 3 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 3 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 donde los locales se miden ante Italia.

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 3 de noviembre

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 3 de noviembre

La anfitriona, Qatar, se enfrentará a Italia en el partido más destacado de la jornada del Mundial Sub-17 Qatar 2025, mientras que la gran potencia sudamericana, Argentina, la ganadora del Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA, Portugal, y la campeona africana, Marruecos, también entrarán en acción.

Partidos para hoy en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

  • Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica vs Bolivia
  • Senegal vs Croacia
  • Japón vs Marruecos
  • Argentina vs Bélgica
  • Nueva Caledonia vs Portugal
  • Qatar vs Italia
  • Túnez vs Fiyi
En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Tabla de posiciones en la fase de grupos

Recomendadas

Últimas noticias