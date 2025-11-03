La anfitriona, Qatar, se enfrentará a Italia en el partido más destacado de la jornada del Mundial Sub-17 Qatar 2025, mientras que la gran potencia sudamericana, Argentina, la ganadora del Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA, Portugal, y la campeona africana, Marruecos, también entrarán en acción.
MUNDIAL SUB-17 Copa Mundial de Fútbol Sub 17 - 3 de noviembre de 2025 - 08:39
Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 3 de noviembre
Repasa los partidos que hay para hoy lunes 3 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 donde los locales se miden ante Italia.
Te puede interesar:
Mundial Sub-17 Qatar 2025: EN VIVO Tabla de goleadores del torneo
Partidos para hoy en el Mundial Sub-17 Qatar 2025
- Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos
- Sudáfrica vs Bolivia
- Senegal vs Croacia
- Japón vs Marruecos
- Argentina vs Bélgica
- Nueva Caledonia vs Portugal
- Qatar vs Italia
- Túnez vs Fiyi
En esta nota: