Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy martes 4 de noviembre

Este martes 4 de noviembre continúan las acciones de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025 de la FIFA, con emocionantes encuentros de la ronda de grupos, que recién arrancó.
Brasil vs Honduras a las 7:30 P.M.
México vs Corea del Sur desde las 8:00 A.M.
Haití vs Egipto a las 8:30 A.M.
Alemania vs Colombia, 9:45 P.M.
Inglaterra vs Venezuela a las 10:15 A.M.
Corea del Norte vs El Salvador, 10:45 A.M.
Indonesia vs Zambia a las 10:45 A.M.
Destacados duelos entre europeos y sudamericanos lideran la jornada, en busca de iniciar la competición sumando puntos en sus distintos Grupos.