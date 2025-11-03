FÚTBOL Fútbol Internacional -  3 de noviembre de 2025 - 23:12

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy martes 4 de noviembre

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este 4 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy martes 4 de noviembre

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy martes 4 de noviembre

FOTO: Selección Colombia

Este martes 4 de noviembre continúan las acciones de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025 de la FIFA, con emocionantes encuentros de la ronda de grupos, que recién arrancó.

Partidos para hoy martes 3 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

Costa de Marfil vs Suiza, 7:30 P.M.

Brasil vs Honduras a las 7:30 P.M.

México vs Corea del Sur desde las 8:00 A.M.

Haití vs Egipto a las 8:30 A.M.

Alemania vs Colombia, 9:45 P.M.

Inglaterra vs Venezuela a las 10:15 A.M.

Corea del Norte vs El Salvador, 10:45 A.M.

Indonesia vs Zambia a las 10:45 A.M.

Destacados duelos entre europeos y sudamericanos lideran la jornada, en busca de iniciar la competición sumando puntos en sus distintos Grupos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Tabla de posiciones en la fase de grupos

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 3 de noviembre

Premier League: Sunderland rescata el empate ante Everton

Recomendadas

Últimas noticias