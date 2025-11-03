¡OFICIAL! Jake Paul vs Gervonta Davis es cancelado

Most Valuable Promotions y Netflix han anunciado la cancelación del combate entre Jake Paul y Gervonta Davis , originalmente programado para el viernes 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.

"Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para gestionar esta situación de forma responsable", declaró Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions.

"Si bien este evento ha sido cancelado, mantenemos nuestro plan de que Jake Paul protagonice un evento en Netflix en 2025. Compartiremos los detalles sobre la nueva fecha, sede, oponente de Jake y posibles combates adicionales tan pronto como estén definidos. Agradecemos a Netflix, al Kaseya Center y al Seminole Hard Rock Hotel & Casino su colaboración".

Most Valuable Promotions agradece el continuo apoyo y comprensión de sus atletas, socios, patrocinadores y aficionados mientras trabajamos para finalizar los planes actualizados del evento.

Los aficionados que adquirieron entradas a través de Ticketmaster para el

combate entre Jake Paul y Gervonta Davis recibirán un reembolso automático en el punto de venta original en un plazo de 14 a 21 días. Los aficionados que compraron entradas en mercados secundarios deben contactar con ellos.

MVP agradece a todos su paciencia y espera ofrecer un evento de boxeo extraordinario en 2025, en directo y en exclusiva para todo el mundo a través de Netflix.

FUENTE: Most Valuable Promotions