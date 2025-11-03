MLB: La lucha por el MVP de la Liga Americana

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, quien con sus 60 jonrones, el brillante dominicano José Ramirez y la estrella de los Yankees de New York, Aaron Judge fueron anunciados como los finalistas para el Premio MVP de la Liga Americana de la MLB .

Luego de ser reconocido como el JMV del Joven Circuito en el 2022 y 2024, Judge tuvo otra destacada campaña en el 2025. El cañonero de Nueva York superó los 50 vuelacercas (53) por cuarta vez en su carrera, encabezó la Americana en carreras (137) y boletos negociados (124) y encabezó las Grandes Ligas en cada estadística de la línea ofensiva (.331/.457/.688). También fue el líder de MLB tanto en bWAR (9.7) como fWAR (10.1), ayudando a los Yankees a asegurar uno de los Comodines.

Cal Raleigh, C (Marineros)

El receptor tuvo un 2025 inolvidable, convirtiéndose en el séptimo jugador (10ma ocasión) en sacudir 60 bambinazos en una misma temporada. Encabezó la Liga Americana con 125 empujadas, registrando OPS de .948 y OPS+ de 169. El hecho de que logró todo eso mientras jugó más de 1,000 entradas detrás del plato y brindó una excelente defensa, hacen de su campaña mucho más impresionante. Raleigh, quien rompió el récord de jonrones para un catcher y bateador ambidiestro, fue clave para que Seattle conquistara su primer título divisional desde el 2001.

José Ramírez, 3B (Guardianes)

El dominicano, uno de los productores más consistentes en todo el béisbol, registró su segunda temporada consecutiva 30-40 en el 2025, terminando con 30 cuadrangulares, 44 estafadas y una línea ofensiva de .283/.360/.503 (OPS+ de 137) a lo largo de 158 partidos con Cleveland, que borró una desventaja de 15.5 juegos para conquistar la Central de la Americana. El antesalista jamás ha sido reconocido con el JMV, pero ha estado entre los primeros seis en las votaciones siete veces, y este año marcó su cuarta vez entre los tres primeros.

