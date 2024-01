Jaime Munguía y su mensaje para el "Canelo" sobre un posible enfrentamiento

Tras superar por nocaut técnico a John Ryder en el combate estelar en Arizona, el púgil mexicano Jaime Munguía (43-0, 34 OKs) habló con mucho respeto sobre un posible enfrentamiento con su compatriota, Saúl Canelo Álvarez (60 V- 2 E y 2 D, 39 KOs) , el campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, logrando la unificación de los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.

"No lo sé aún, no hay nada sobre la mesa, pero queremos lo mejor en las 168 libras. La verdad sería una gran pelea entre mexicanos, si nos da la oportunidad sería un gran honor compartir el ring con él", dijo el tijuanense tras vencer a Ryder en el pelito disputado en el Footprint Center en Phoenix de Arizona, Estados Unidos.

Jaime Munguía hizo lo que el "Canelo" no pudo

John Ryder tiene algo en común para Jaime Munguía y Saúl Álvarez. Enfrentó a los dos mexicanos, pero Canelo no pudo noquearlo y Munguía sí lo hizo, demostrando su pegada y velocidad en su ofensiva.

Munguía mandó a Ryder en cuatro ocasiones a la lona y dos en el decisivo noveno asalto, algo que Álvarez de 33 años no logró realizar en el 2023.

"Me siento muy contento porque me preparé para esto, sé que mucha gente no confiaba en mí, pero aquí están los resultados, aquí estamos listos en las 168 libras", añadió el púgil de 27 años.