La joven estrella Moses Itauma despachó a Dillian Whyte en gran aparición el fin de semana

El joven noqueador de la categoría de peso pesado Moses Itauma superó en un TKO en el primer asalto al experimentado Dillian Whyte, en velada del fin de semana en el ANB Arena, de la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

Itauma, de 20 años de edad mejoró su marca perfecta a a 13 victorias y con 11 por la vía del KO, después de una impecable actuación ante Whyte, de 37 años de edad.

El originario de Kezmarok, Eslovaquia pero residente en Chatham, Kent de Inglaterra brilló en tan solo 2 minutos de combate, con explosivos y contundentes combinaciones con ambas manos.

Golpes a la cabeza y al cuerpo iban y venían, sin recibir respuesta alguna, mostrando su explosividad y enviando a la lona al ex retador mundialista.

Ladies and gentlemen, the Future of the Heavyweight Division… #ItaumaWhyte pic.twitter.com/thmZFRBd0a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 16, 2025

Un brillante Moses Itauma en Arabia Saudita

El zurdo mostró "fuego" y reforzó su posición en lo más alto de los pesos pesados, en busca de una futura pelea titular ante el indiscutible Oleksandr Usyk, a quien tiene en la mira.

"Honestamente, pelearé con cualquiera que pongan frente a mí, así que mencionen un par de nombres y ahí estaré. Escuchen, Joseph Parker, Joseph Parker, Agit Kabayel láncenme con esos", añadió.

"Tal vez Parker sea una buena pelea, hacia cosas más grandes y mejores. Solo tengo 20 años, tal vez me queden 10 o 15 años de carrera, van a ver más de esta cara. Si tengo la oportunidad, 100 por ciento seré campeón mundial en 2026", finalizó Itauma luego de ganar cómodamente su combate.