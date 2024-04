Luis Nery advierte que pondrá en juego su corazón y vida ante Naoya Inoue

Luis Nery irá por todo a territorio asiático

“Mi mentalidad es 100% ganadora y como dije la primera con (Shinsuke) Yamanaka, no voy a viajar a Japón para perder, voy con la mentalidad de ganar, esa es una. Dos, mi corazón de mexicano, de peleador, sabe cómo somos nosotros y yo voy a darlo todo arriba, yo no soy Fulton", destacó el púgil de 29 años de edad nacido en Tijuana.

“Yo no me voy a achicar ni a tener miedo porque pega fuerte, que porque es rápido, muchos peleadores pegan fuerte, muchos son rápidos, me he enfrentado con muchos peleadores a lo largo de mi carrera, entonces estoy en una posición donde no importa lo que traiga, nosotros también traemos y vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible. Voy a dejar el corazón arriba y voy a dejar mi vida arriba del ring para ganar esta pelea”, añadió.

“Al igual que la primera pelea voy de retador, sabemos que mucha gente no da un peso por mí, que creen que me van a noquear en el primer round, eso me da mucha fortaleza y me da mucha motivación para ganar, tapar bocas y hacerme campeón indiscutido”, finalizó.