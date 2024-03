Luis Nery: "Voy a demostrar que soy de los mejores del mundo" ante Naoya Inoue

“Voy a hacer una gran pelea, demostrar que soy de los mejores del mundo. No voy a viajar de Tijuana a Japón a perder, vengo a demostrar que soy un peleador mexicano de los mejores”, mencionó Nery en la primera Conferencia de Prensa promocionando el combate.

“Cada vez que subo al ring es como algo mágico, todos desaparecen, solo esta mi rival y yo. No le tomo importancia al público ni aquí ni en México, ni en ningún lugar, todos desaparecen excepto mi entrenador. Me siento más tranquilo peleando en Japón porque no tengo amigos, en México todos mis amigos me están viendo”, añadió.

El mítico Tokyo Dome, escenario grande para el Naoya Inoue- Luis Nery

“Es un honor (pelear en el Tokyo Dome), habrá muchos reflectores, hace mucho que no se usa para una pelea de boxeo tan grande, creo que será la pelea del año en un gran lugar. Es la pelea más grande que tendré, es lo más grande que viene para mí en los 12 años que tengo de carrera”, finalizó Luis "Pantera" Nery.

Luis Nery (35-1, 27KOs) de Tijuana es el gran contendiente a los cetros dorados en poder del nipón, luego de sus 3 victorias consecutivas, después de su único descalabro en su carrera ante "El rompecorazones" Brandon Figueroa.