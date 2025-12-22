Naoya Inoue y Junto Nakatani, el poder del Lejano Oriente

Los invictos púgiles japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani se han convertido en un impulso e inspiración deportiva para el Lejano Oriente, un territorio con un talento increíble y que sigue mostrándose ante el mundo en los escenarios más importantes.

Dos talentos que se encuentran entre los mejores libra por libra del mundo en la actualidad y que este sábado estarán compartiendo en la cartelera The Ring V en Arabia Saudita "La Noche del Samurái", para seguir demostrando con sus puños que el "Sol Naciente" brilla más que nunca.

Naoya Inoue y Junto Nakatani en busca de brillar en Noche del Samurái

Inoue (31-0, 27 KOs) de 31 años de edad defenderá este 27 de diciembre todos sus títulos de peso supergallo ante el mexicano Alan David Picasso, en combate principal de The Ring V desde el Mohammed Abdo Arena de la ciudad de Riad, un pleito que será el cuarto del año 2025 para el número 3 libra por libra del mundo, apodado como "El Monstruo".

Por otro lado, su compatriota "Bing Bang" Nakatani (31-0, 24 KOs), de 27 años tendrá su primer pleito en las 122 libras, categoría a la que planea asaltar en el 2026, teniendo en la mira a Inoue. Su rival será el mexicano invicto en 20 peleas Sebastián Hernández, que llega con un gran 90% de KOs en sus peleas.

Los actuales líderes boxísticos de la tierra del "Sol Naciente" y múltiples campeones en distintas categorías de peso buscan cerrar un impresionante año 2025 con triunfos que los lleven a enfrentase en el año 2026, en lo que podría ser la pelea japonesa más grande de la historia y más si será llevad a acabo en el mítico Tokyo Dome.

Dos atletas que brillan con luz propia y que quieren seguir escribiendo con letras doradas su historia, para un país con un orgullo y disciplina única.