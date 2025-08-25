Panameño "The Hammer" Maximiliano Bonilla hizo brillante aparición el fin de semana

El púgil panameño Maximiliano Bonilla volvió al cuadrilátero el fin de semana en su tierra Natal, Veraguas, mostrando una vez más el poder de sus puños, esta vez en pleito estelar en velada Boxing Challenge 7.0 desde el Hotel Gran David.

Bonilla lució impecable noqueando al "tico" David Calvo, en combate de peso pluma, extendiendo su récord a 8 triunfos y todas de ellas por la vía rápida.

El veragüense de 27 años de edad dominó desde el primer asalto, con explosivos y fuertes golpes de izquierda, aún que siempre con reacción del rival, que conectó en varias ocasiones con su gancho de derecha, pero Maximiliano asimiló de gran manera cada una de las ofensivas del rival.

Ante su público, el atleta panameño se adueñó del show y terminó a su oponente a falta de 1:41 segundos del 5 asalto, después de una ráfaga ofensiva.

El poder del Martillo, Maximiliano Bonilla

"The Hammer" continúa con su andar en el plano nacional, defendiendo su título nacional de las 126 libras, con un 100% de poder noqueador y con la mirada puesta en ascender en la categoría.

El pegador zurdo fue el "plato" principal de una velada trasmitida a través de Nación Boceo y que vio el regreso del ex retador mundialista Ronal "El Gallito" Batista, que ganó cómodamente su combate tras una larga para.