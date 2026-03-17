Puertorriqueño Oscar Collazo hizo aparición brillante el fin de semana

El puertorriqueño Oscar Collazo defendió sus cinturones de peso mínimo el fin de semana en velada en el Honda Center de la ciudad de Anaheim, con una actuación de altura ante el retador estadounidense Jesus Haro.

Collazo (14-0, 11 KOs), de 29 años de edad volvió a saltar al escenario con su presión y explosividad de siempre, dominando a placer a su rival desde el primer campanazo, en choque que sirvió como preámbulo del Barboza vs Sims en la categoría de peso wélter.

El originario de Villalba Puerto Rico lució sólido y acabó con su rival luego de terminar el sexto asalto, en donde conectó 45 golpes, la mayor cantidad del combate, con poca respuesta del nacido en California.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZNBoxing/status/2033019351045906890&partner=&hide_thread=false Oscar Collazo is on another LEVEL#BarbozaJrSimsJr | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/srHi0xdhiy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2026

Haro no salió al séptimo asalto, para completar la defensa titular de los cetros dorados AMB, OMB y The Ring de las 105 libras para el actual número 10 libra por libra del mundo, según The Ring Magazine.

Pisó el acelerador a fondo Oscar Collazo

"El Pupilo" dejó claro que su mira está puesta en convertirse en indiscutible en la categoría de peso mínimo, división en la que reinan también Melvin Jerusalem, atleta al que ya derrotó en el pasado y Pedro Tadurán de filipinas.

“Para mí es muy importante convertirme en el campeón indiscutible”, dijo Collazo después del triunfo. “Voy a estar entre los cinco mejores del ranking libra por libra para finales de año”.

“Lo estaba castigando con golpes al cuerpo, y lo vi respirar con dificultad, así que pisé el acelerador para detenerlo”, finalizó Oscar Collazo.