¡RECUERDOS 2025! Histórico filipino Manny Pacquiao volvió al ring

Con 46 años de edad, el histórico múltiple campeón filipino Manny Pacquiao hizo su sorpresivo regreso al ring profesional, para enfrentarse al campeón mundial de peso wélter Mario Barrios en un gran recuerdo del mes de julio del 2025.

El filipino Manny Pacquiao regresó al máximo escenario tras cuatro años de retiro y obtuvo un empate mayoritario contra "El Azteca" Barrios, de 30 años de edad, que retuvo su título de peso welter de la CMB en Las Vegas.

Mario Barrios 29-2-2, 18 KOs) y Manny Pacquiao (68-8-3, 39 KOs) empataron tras doce intensos asaltos por el campeonato del CMB de peso wélter.

Un juez anotó la pelea 115-113 a favor de Barrios, mientras que los otros dos anotaron la pelea 114-114 empate, esto quiere decir que cuando hay dos empates se declara de esta manera porque solo uno votó a favor.

El apodado como "Pac-Man" vio acción después de salir de los reflectores aquel 21 de agosto del año 2021, cuando cayó ante el cubano Yordenis Ugás, después de 12 asaltos en el T-Mobile Arena, Las Vegas.

Se sintió ganador Manny Pacquiao

"Creía que había ganado el combate", afirmó Pacquiao. "Fue un combate muy cerrado. Mi rival era muy duro. Pero fue un combate maravilloso".

El originario de la ciudad de Kibawe, Bukidnon en Filipinas se vio feliz y como de costumbre sonriente ante un gran reto en su carrera en el 2025, una a la que planea volver en el 2026, en un nuevo choque en las 147 libras.